Salvatore, morto dopo un incidente provocato da un criminale in fuga: un anno dopo la famiglia attende ancora giustizia

Si terrà domani pomeriggio, alle ore 19 presso la Cattedrale di Foggia, la messa in suffragio di Salvatore lo Prete, a un anno dalla sua tragica scomparsa avvenuta per le conseguenze di un incidente stradale provocato da un criminale in fuga.

“A oggi attendiamo ancora delle novità. Ci piacerebbe che quanto accaduto a nostro padre non finisca nel dimenticatoio”, le parole di Luigia, una delle figlie dell’uomo.

I fatti risalgono al 21 ottobre dello scorso anno, quando l’auto di Salvatore Lo Prete con a bordo anche il figlio, la nuova e il nipote, venne travolta in zona Salice da una Citroen C3 guidata da un criminale che, pochi minuti prima, aveva tentato di uccidere a colpi d’arma da fuoco Ivan Narciso, in un agguato in viale Europa.

In seguito all’impatto, il conducente della Citroen si diede alla fuga a piedi, abbandonando il veicolo sul luogo dell’incidente. Sul posto intervennero due ambulanze e la Polizia Locale. All’interno della Citroen fu trovata anche l’arma con la quale, verosimilmente, venne ferito Narciso.

Da lì cominciò il calvario di Lo Prete durato un mese e mezzo, fino al decesso avvenuto il 4 dicembre. I familiari presentarono denuncia contro ignoti per omicidio stradale, lamentando anche il totale abbandono delle istituzioni. A distanza di un anno, il responsabile della morte di Salvatore, non ha ancora un nome.