Terribile incidente tra camion e autobus: morto autotrasportatore 25enne di Lucera

È successo quest'oggi, in A14, nel tratto che collega i caselli di Loreto e Ancona Sud, in direzione Bologna: si è trattato di un violentissimo tamponamento tra l'autoarticolato e un autobus, in quel momento senza passeggeri