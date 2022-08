Incidenti mortali, agosto drammatico sulle strade foggiane: cinque vittime in 18 giorni

Con la morte di Egidio Di Fiore, il 66enne di Lucera morto questa mattina sulla Sp 109 che collega San Severo a Lucera, sale a sei il bilancio delle vittime della strada in provincia di Foggia, in appena di 18 giorni. Il primo a perdere la vita è stato Thomas, il lavoratore migrante morto la sera del 6 agosto sulla Statale 16 in agro di San Severo all'altezza di un'area di servizio. La seconda vittima del mese è Michele Altomare, il 41enne autotrasportatore di Zapponeta, morto in un incidente stradale autonomo tra Ordona e Stornarella. L'11 agosto ha perso la vita Luigi Vetere, regista 29enne di Lucera deceduto lungo la provinciale 41 tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto. Il 15 agosto, in seguito al sinistro avvenuto sulla Sp 58 su un cavalcavia nei pressi di Manfredonia, il cuore di una turista svizzera ha smesso di battere dopo tre giorni di agonia.

La provincia di Foggia piange anche Eugenio Cosco, carabiniere in servizio a Manfredonia ma residente a Barletta, salito anzitempo in cielo, a soli 41 anni, mentre stava rientrando a casa in moto dopo un turno di lavoro, sulla Statale 16 in agro di Margherita di Savoia. Nello stesso giorno, Vito Netti, imprenditore 32enne originario di Lucera, anch'egli a bordo di una moto, perderà la vita in un violento frontale con un'auto sulla Statale Adriatica a Cesenatico (continua a leggere).