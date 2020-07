Si ribalta con il camion in A14, aveva il cronotachigrafo alterato: nei guai foggiano

Autotrasportatore foggiano si ribalta con il camion lungo l'autostrada A14: aveva il cronotachigrafo alterato. E' quanto scoperto dalla polizia stradale, intervenuta ieri mattina, lungo il tratto pescarese dell'A14, per un camion che si è ribaltato in prossimità di uno scambio di carreggiata prima dell’imbocco di una galleria.

Dai controlli eseguiti dagli uomini della sottosezione di Pescara Nord, è emerso come il mezzo pesante avesse un sofisticato congegno elettronico che permetteva di alterare la registrazione del cronotachigrafo. Infatti, seppur in marcia, il report del cronotachigrafo indicava che il mezzo capovoltosi viaggiava in modalità 'riposo'. Stratagemma quest’ultimo utilizzato per superare i limiti imposti dalla normativa sulle ore di guida giornaliere.

Per questa ragione, il camionista - 53enne residente nel Foggiano e giudicato guaribile in 7 giorni per le ferite riportate nell'incidente - è stato multato per l'alterazione del cronotachigrafo (1.736 euro) che prevede la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi con l’itimazione a ripristinare il corretto funzionamento del cronotachigrafo prima che il mezzo sia rimesso in circolazione. Analoga sanzione è stata elevata al proprietario del mezzo, una ditta di trasporti di Torino con sede operativa anche nel Foggiano.

L’incidente ha rallentato il traffico per diverse ore fino a quando non si è riusciti a riposizionare il mezzo (adagiatosi su un fianco) sulla carreggiata e a recuperare il carico disperso (bancali vuoti). Sul posto, oltre a personale del 118 e dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire due carri atrezzi per il soccorso a mezzi pesanti per il recupero del mezzo.