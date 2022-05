Foggia, si ribalta autocarro che trasporta cavalli: chiuso casello nord

Incidente stradale all’ingresso del casello autostradale A14 di Foggia (direzione nord). Per cause ancora da accertare, un autocarro che trasportava alcune coppie di cavalli, è uscita fuori strada, impattando contro il guard-rail e ponendosi trasversalmente alla carreggiata. Ferito il conducente del mezzo, e anche alcuni degli animali a bordo. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 nonché della polizia autostradale. Allertato anche il servizio veterinario dell’Asl per accertare le condizioni degli animali. Al momento l’ingresso del casello è interdetto.