Tragedia sfiorata sulla A16: agenti della polstrada salvano tre ragazzi

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa in agro della provincia di Foggia, precisamente a Rocchetta Sant'Antonio.

Un'auto con a bordo due ragazzi e una ragazza della provincia di Bari, mentre procedeva in direzione Sud, in prossimità di una curva si è ribaltata su se stessa. Non è chiaro cosa abbia potuto provocare l'incidente stradale, se l'alta velocità o una distrazione. Tuttavia a quell'ora l'asfalto era viscido per la pioggia.

Provvidenziale si è rivelato l'intervento degli agenti della polizia stradale, che hanno estratto i tre dall'abitacolo, scongiurando una tragedia, atteso che l'auto alimentata a metano, secondo quanto riporta Ottopagine, stava prendendo fuoco. Per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Uno dei tre occupanti è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia.