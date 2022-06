Paura sulla A16 per Candela: tir prende fuoco, 2 km di coda

Questo pomeriggio, alle 18.30, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela in direzione Canosa e tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli, a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 115,5, in corrispondenza di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta per un cantiere correttamente installato e segnalato.



Sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei vigili del fuoco oltre ai quali sono intervenute le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli.



Chi da Napoli viaggia in direzione Canosa, dopo l’uscita obbligatoria a Grottaminarda, può percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A16 a Candela. Chi da Canosa viaggia verso Napoli deve uscire a Candela, percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare sulla A16 alla stazione di Lacedonia.