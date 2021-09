Incidente stradale sulla A16: si ribalta auto con due persone a bordo, chiuso tratto tra Candela e Cerignola Ovest

Alle ore 14:30, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa a causa di un incidente autonomo che ha visto coinvolta un'autovettura all'altezza del km 143 e a seguito del quale si registrano due feriti. Il veicolo si è ribaltato.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si è formata una coda di 3 km in aumento. In alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Candela percorrere la viabilità ordinaria e seguire le indicazioni per Cerignola dove è possibile rientrare in A16, al casello di Cerignola ovest.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.