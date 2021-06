Terribile incidente vicino Candela: camion si ribalta e prende fuoco, almeno un chilometro di coda sulla A16

Sulla A16 Napoli-Canosa tra Grottaminarda e Candela in direzione Canosa, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un camion che si è ribaltato e ha preso fuoco al km 126.8.

Attualmente sul luogo dell’evento, avvenuto all'altezza del km 126,800 si registra 1 km di traffico bloccato. Agli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Grottaminarda, prendere la SS90 verso Ariano irpino, percorrere la SS161 e la SS655 per poi rientrare in A16 a Candela; mentre il percorso inverso per chi è diretto verso Napoli.

Per agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato momentaneamente chiuso anche il tratto tra Lacedonia e Candela in direzione Napoli. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.