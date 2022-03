Tragedia in autostrada tra Candela e Cerignola: pulmino fuori strada, ci sono morti

Un terribile incidente stradale è avvenuto intorno alle 17.40 di oggi 13 marzo sulla A16 nel tratto che collega Candela a Cerignola in provincia di Foggia, al km 156 in direzione Canosa.. Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgone con a bordo delle suore, almeno una decina. Ci sono delle vittime.

Per cause ancora in corso d'accertamento, il mezzo è uscito fuori strada e si è accartocciato. Non ci sono conferme sulle condizioni degli occupanti. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco, l'elisoccorso.

Il traffico è rallentato, c'è una coda di 2 km tra lo svincolo di Candela e lo svincolo di Cerignola Ovestr. Il tratto tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto, è momentaneamente chiuso. Autostrade per l'Italia consiglia l'ingresso verso Canosa.