Incidente in autostrada tra San Severo e Poggio Imperiale: scontro tra camper e auto

Poco prima delle 8 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 507,5. Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano accodamenti in direzione Bari.

Alle ore 6:30 si era verificato un incidente avvenuto all’altezza del km 507,5 che ha visto coinvolti un camper ed un’autovettura. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Per più di un'ora il traffico è rimasto bloccato e si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Poggio Imperiale in direzione Bari. Alcuni automobilisti diretti verso Bari, dopo l’uscita di Poggio Imperiale, avevano percorso la viabilità ordinariia per poi rientrare alla stazione di San Severo.