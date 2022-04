Bruttissimo incidente sulla A14: auto fuori strada, a bordo marito e moglie

Incidente stradale in A14, nel tratto tra Termoli e Poggio Imperiale (direzione sud). Intorno alle 14 di oggi, per cause ancora da accertare, un'automobile è uscita autonomamente fuori strada a circa 10 km dal casello di Poggio Imperiale. Feriti i due occupanti del mezzo: si tratta di marito e moglie, rispettivamente di 70 e 53 anni, provenienti da Biccari. I due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di San Severo. Al momento non sono note le loro condizioni. L'accaduto è all'attenzione degli agenti della polizia stradale di Vasto Sud. L'incidente non ha causato problemi o rallentamenti alla viabilità autostradale.