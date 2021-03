Tragedia sulla A14: operaio travolto e ucciso dalla motrice di un mezzo

Incidente sull'autostrada A14 in agro di Pescara. Un operaio è stato investito e ucciso dalla motrice

Tragedia questa mattina sulla A14 tra i caselli di Pescara Sud-Francavilla e Pescara Ovest-Chieti.

Un operaio di Cerignola dipendente di una ditta impegnata nelle operazioni di soccorso ad un camion che si trovava nei pressi di una piazzola di sosta per problemi alle ruote, al termine dell'intervento compiuto insieme ad un altro collega, è stato travolto dalla motrice di un altro mezzo sopraggiunto in quel momento.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ancora da accertare la dinamica del sinistro avvenuto in direzione Nord all'altezza del km 387.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, con la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.