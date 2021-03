Tragico incidente sulla A14: morto 46enne di Apricena, travolto da un trattore stradale dopo aver riparato il mezzo del cugino

Incidente sull'autostrada A14 in agro di Francavilla in provincia di Chieti. Un uomo classe 1975, Michele Scarano di Apricena, è stato investito e ucciso

Si chiamava Michele Scarano ed era di Apricena l'uomo travolto e ucciso intorno alle 7.50 di oggi 15 marzo al km 387 carreggiata Nord della A14 in agro di Francavilla.

La vittima, titolare di una ditta di trasporti e conosciuto in città, era partito da casa per aiutare un cugino a far ripartire un mezzo commerciale che ieri sera aveva forato due ruote ed era stato parcheggiato in una piazzola di sosta in attesa di un intervento di recupero, del quale alla Polizia Stradale non era stata comunicata alcuna notizia.

Purtroppo Scarano è stato colpito in pieno, a monte del veicolo appena riparato, mentre cercava di agevolarne la ripartenza effettuando una segnalazione manuale di emergenza. In quel momento è sopraggiunto un trattore stradale che dopo una brusca frenata lo ha travolto in pieno uccidendolo.

Il conducente è stato sottoposto dagli agenti della polstrada a controllo con apparecchiatura etilometro, il cui esito è stato negativo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto è intervenuta anche una ambulanza in transito sull'autostrada con medico a bordo il quale alle 8.30 ha constatato il decesso dell'uomo classe 1975.

Il tratto interessato all’evento in salita e con curva ad ampio raggio è caratterizzato da unica carreggiata a senso unico di marcia causa lavori in corso.