Ultima ora: incidente sulla A14 tra Foggia e San Severo

Terribile incidente stradale al km 552 della A14, direzione Taranto, nel tratto autostradale tra San Severo e Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto, si è verificato un incidente tra due autovetture. Un occupante del veicolo, verosimilmente un passeggero, per la violenza dell'impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Si registrano due chilometri di coda. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso.