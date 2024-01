Incidente in autostrada tra Foggia e San Severo: tre le auto coinvolte, 3 km di coda

Poco prima delle 11:30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Foggia e San Severo in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un incidente stradale avvenuto all’altezza del km 554, nel quale sono rimaste coinvolte tre vetture.

Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Foggia in direzione di Pescara. Rimane chiusa l’entrata alla stazione in entrambe le direzioni e si consiglia di entrare a Foggia Zona Industriale per chi viaggia verso Bari e a San Severo per chi viaggia verso Pescara.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Aggiornato alle 11.44