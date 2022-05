Foggia, spaventoso incendio sulla A14: autogru avvolto dalle fiamme

Autogru in fiamme in A14, interdetto il traffico autostradale tra il casello principale di Foggia e quello della zona industriale. Il fatto è successo intorno alle 19.30: per cause ancora in corso di accertamento è andato a fuoco un grosso mezzo di lavoro in transito lungo la direttrice.

In breve tempo, le fiamme hanno avvolto il mezzo e generato una grossa colonna di fumo che ha invaso l'autostrada. Immediato l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Foggia, con due autobotti a supporto.

Sul posto, anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia autostradale e il personale della direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, e si registra 1 km di coda. Nessuno è rimasto ferito. Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la Statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.