Incidente stradale sulla A14: violento tamponamento al casello di Poggio Imperiale, corsa in ospedale per un ferito

Sono ancora da accertare le cause del violento tamponamento avvenuto questa mattina, lungo l'autostrada A14, in agro di Poggio Imperiale.

Il fatto è successo intorno alle 8.30 del mattino, in direzione della progressiva chilometrica 511, direzione nord. Due i mezzi coinvolti: una Kia Sportage e un camion (mezzo tamponato). Ferito il passeggero dell'auto, trasportato tramite 118 in ospedale per gli accertamenti del caso.

Al momento non sono note le sue condizioni. Sull'accaduto sono in corso i rilievi degli agenti della sottosezione della polizia autostradale di Foggia. Il traffico autostradale non ha subito interruzioni, ma lievi rallentamenti per garantire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona.