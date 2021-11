Pasquale, camionista eroe nel giorno della sua morte: colpito da un malore improvviso evita strage in galleria prima di morire

“Ci hai portato in giro per lo stivale. Buon viaggio amico Pasquale”. I tifosi della Cremonese, nel corso dell’ultima gara del campionato di serie B disputata ieri dai grigiorossi sul campo dell’Alessandria, hanno ricordato così Pasquale Siena, il camionista di 57 anni che nel giorno della sua dipartita, si è trasformato in un eroe, evitando, prima di morire, una strage all’interno di una galleria, dove la mattina del 23 novembre ha trovato la morte. Anche i tifosi del Real San Giovanni, squadra della città di San Pio che milita nel campionato regionale di 1^ categoria, hanno ricordato il loro concittadino con uno striscione, cori e applausi durante la gara disputata questo pomeriggio a Foggia contro la Nuova Daunia.

Di San Giovanni Rotondo, Pasquale era una persona conosciuta e benvoluta. Il 23 novembre scorso mentre percorreva a bordo del mezzo da lavoro la galleria Monterenzo sulla A14 tra il casello di Val Vibrata e Grottammare, in agro di San Benedetto, ha avvertito improvvisamente un malore. Qualche attimo prima che il suo cuore smettesse di battere, Pasquale avrebbe provato a non perdere del tutto il controllo del mezzo riuscendo, dopo alcune centinaia di metri, a rallentare e a fermare l’autoarticolato carico di ghiaia sulla parete della galleria.

All’arrivo dei soccorsi per Pasquale non c’era più nulla da fare. Si è spento così, a 57 anni, lasciando moglie e tre figlie, dedicando gli ultimi istanti della sua esistenza agli altri, al pericolo che i conducenti delle auto alle sue spalle avrebbero corso. Se non fosse stato per quella manovra, probabilmente il bilancio delle vittime sarebbe salito.

Riposa in pace Pasquale.