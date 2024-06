Terribile incidente in A1: l'auto finisce nel canale, muore donna di San Giovanni Rotondo

Auto si ribalta e finisce nel canale di scolo che costeggia l'autostrada: è, in breve, la dinamica del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, in A1, tra le uscite di Orvieto e Fabro, direzione Firenze.

La vittima, classe 1958, si chiamava Maria Teresa Morra. Era una docente d'inglese in pensione di San Giovanni Rotondo. Aveva insegnato all'Itis Di Maggio della città di San Pio, moglie dell'ex dirigente scolastico Francesco Gorgoglione. Aveva 66 anni.

L'auto sulla quale viaggiava, per cause non ancora accertate, si è ribaltata finendo nello scolo delle acque che costeggia la carreggiata. La vittima è deceduta dopo essere rimasta incastrata nell'abitacolo.

Sul posto, oltre alla polizia autostradale, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari dell'elisoccorso, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.