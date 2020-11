Terribile incidente stradale in zona Asi: impatto fatale tra due auto, ci sono due vittime

E' di due vittime il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina, in zona Asi, a Foggia.

Poco prima delle 8, lungo la grande direttrice che taglia la zona industriale, collegando la complanare della Statale 16 a via Trinitapoli, si è verificato un violento frontale tra due auto. Si tratta di una Volkswagen Golf e di un suv Nissan Qashqai: l'impatto è stato fatale per i due conducenti, di 27 e 33 anni, entrambi soli in auto. Sono morti sul colpo.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco dal comando provinciale di Foggia per 'liberare' le vittime dalle lamiere dell'auto e mettere in sicurezza l'intera zona.

Al vaglio della polizia stradale la ricostruzione della dinamica del grave incidente.