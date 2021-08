Incidente stradale sulla Statale 272: violento scontro tra auto e suv, l'impatto tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis

E' di alcuni feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 sulla Statale 272 tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Per cause ancora in corso d'accertamento, si è verificato un violento impatto tra una Fiat Panda e un Suv.

Gli occupanti di entrambi i mezzi, di cui al momento non si conoscono le condizioni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ambulanza al vicino ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Sul posto, per i rilievi del sinistro e la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i carabinieri. Per liberare la strada dai veicoli incidentati, è stato necessario l'intervento di due mezzi del soccorso stradale.

Lungo il tragitto che unisce le due città verso Borgo Celano e dalla frazione della città dei due conventi alla città di San Pio, per circa un'ora si è creata una colonna di auto. La circolazione è ripresa regolarmente in entrambi i sensi di marcia.