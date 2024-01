Auto si schianta contro un albero in via Farina

Non si conoscono le condizioni del conducente dell'auto, un giovane ragazzo, che questa mattina 12 gennaio, poco dopo le 8, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro autonomo, in via Mons. Farina, angolo via Silvestri, a Foggia, ha perso il controllo della sua Audi ed è finito contro il marciapiede, all'altezza di un albero.

Evidenti i segni dell'urto, con il veicolo che ha riportato danni ingenti nella parte anteriore del motore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre il ferito è stato trasportato in pronto soccorso.