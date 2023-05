Terribile incidente sulla SS90: muore una donna, a bordo anche due bambini

E' di un morto il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.30 sulla strada statale 90 all'altezza della contrada Monte Calvello. Si tratta di una donna (moglie di un vigile del fuoco). Con lei in auto c'erano due bambini di cui uno è stato trasportato in ospedale per ferite lievi. L'altro è fortunatamente uscito illeso dall'incidente.

Per cause ancora da accertare l'auto sarebbe finita fuori strada. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso.