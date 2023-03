Violentata da tre ragazzi in un garage: al via l'incidente probatorio della vittima 13enne

Sul caso della presunta violenza di gruppo su una 13enne di Cerignola, il gip Margherita Grippo ha accolto la richiesta del pm titolare del fascicolo di indagine, fissando l’incidente probatorio dell’adolescente al prossimo 11 aprile.

In quell’occasione, verrà predisposto un ascolto protetto della vittima, che risponderà alle domande della giudice per le indagini preliminari in presenza del difensore, di una psicologa e di una assistenza sociale. Le dichiarazioni rese dall’adolescente verranno successivamente acquisite come elementi di prova in vista del processo. Stante la delicatezza della materia trattata, si tratta di una proceduta finalizzata ad evitare il pericolo di inquinamento probatorio.

Il fatto, lo ricordiamo, avvenne la sera del 23 ottobre scorso, in un box alla periferia di Cerignola. La violenza di gruppo sarebbe avvenuta ad opera di tre ragazzi del posto, due 19enni e un 20enne successivamente individuati e arrestati dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale e cessione di sostanza stupefacente aggravata. Lo scorso 19 gennaio, in sede di interrogatorio di garanzia, i tre indagati si avvalsero della facoltà di non rispondere.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la minore - agganciata da uno dei tre ragazzi sui social network - sarebbe stata prima invitata nel garage, indotta a fumare hashish e poi sottoposta agli abusi sessuali. Una azione portata a termine, con violenza e insulti, per circa un’ora, come deducibile dalle telecamere presenti in zona che hanno immortalato l’arrivo della ragazzina nel covo e infine il suo allontanamento.

Nell'ordinanza, il gip descrive gli indagati come "incapaci di controllare i propri impulsi e inclini ad agire in gruppo, sfruttando la forza del branco e agendo in modo brutale e spregiudicato, senza alcun rispetto della dignità e della sensibilità di una ragazzina di soli tredici anni".

Alcuni momenti della violenza potrebbero essere stati anche ripresi o fotografati con telefoni cellulari e le immagini sarebbero state inoltrate in alcune chat. Intanto, per ricostruire la grave vicenda, il gip ha disposto una perizia sui cellulari di uno dei tre indagati, della vittima e di altri ragazzi che sarebbero giunti nello stesso garage, successivamente al presunto stupro.