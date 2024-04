Omicidio Franca Marasco, incidente probatorio per il reo-confesso Redouane Moslli

La gip Bencivenga del Tribunale di Foggia ha accolto la richiesta della procura (pm Perrone) fissando l’incidente probatorio per Redouane Moslli, accusato dell’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa lo scorso 28 agosto, in città, durante una rapina (qui i dettagli).

“Si tratta di una anticipazione della fase dibattimentale molto importante”, spiega a FoggiaToday l’avv. Enrico Rando, legale della famiglia di Franca Marasco “Saremo presenti a tutela della famiglia e verificheremo se le dichiarazioni rese all’epoca saranno ribadite e cristallizzate in elemento probatorio”, spiega.

La vicenda, definita con l’arresto del 43enne di origini marocchine, mostra ancora diversi punti oscuri che potrebbero chiarirsi in questa fase: “E’ quello che ci auguriamo”, prosegue il legale. “La persona arrestata potrebbe anche ampliare il raggio delle dichiarazioni e aprire a nuovi scenari o responsabilità”, ipotizza.

La data per l’incidente probatorio è fissata al prossimo 17 aprile: “La famiglia Marasco si approccia a questo atto processuale con immenso dolore e, ovviamente, lo fa in punta di piedi, con la voglia e la volontà di capire quello che è successo alla signora Franca. Non escludo che la sorella Rosa possa decidere di essere presente e, nelle fasi processuali successive, costituirsi parte civile”, conclude.

Nel procedimento sono indagate due persone, che si sarebbero accordate per mettere a segno una serie di rapine in danno di attività commerciali della zona. Si tratta del marocchino Redouane Mossli, di 43 anni, e il 71enne Vittorino Checchia, originario di un paese dei Monti Dauni. Il primo, reo-confesso, avrebbe colpito la donna con quattro fendenti all’addome, durante la rapina; il secondo, invece, gli avrebbe fornito l’arma e i vestiti.

Per il fatto Moslli è attualmente detenuto in carcere a Taranto; è accusato di omicidio e rapina aggravata: “Il mio assistito confermerà quanto già dichiarato dinanzi al pm, ai quali ha fornito la ricostruzione dell’accaduto, con indicazioni precise rispetto all’arma utilizzata e alla dinamica”, spiega l’avvocato difensore dell’uomo, Nicola Totaro. “L’incidente probatorio è necessario per anticipare la formazione della prova in ordine alle dichiarazioni rese dal mio assistito e rispetto alla correità del Checchia”, conclude.

Checchia, arrestato in un secondo momento dai militari, secondo la ricostruzione fino ad ora effettuata avrebbe suggerito al 43enne di rapinare la tabaccheria di Franca Marasco, perché sapeva che vi avrebbe trovato del denaro. Il bottino della rapina fruttò alcune decine di euro e due cellulari, entrambi in uso alla vittima; quest’ultima, è emerso, aveva con sé - riposti nella borsa e successivamente sequestrati dai carabinieri - oltre 10 mila euro in contanti.

L'omicidio di Franca Marasco

Fatali sono stati i quattro fendenti inferti dal 43enne con un coltello da cucina all'indirizzo della donna - che nel frattempo urlava 'aiuto' - due all'addome e due al collo. L'uomo, dopo aver abbandonato l'arma del delitto, si era allontanato portando via 75 euro e due telefoni cellulari. Mosili - fermato il 2 settembre presso la stazione di Napoli - nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice, aveva ammesso le proprie responsabilità e fornito riferimenti utili in merito a un soggetto chiamato 'Neru', sostenendo di averlo conosciuto mesi prima presso il centro di accoglienza della chiesa San Pio X di Foggia e con il quale ha detto di essersi messo messo d'accordo per la commissione della rapina.