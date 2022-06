Gravissimo incidente in piscina: 12enne lotta in Rianimazione al Policlinico Riuniti

E’ ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva al policlinico Riuniti di Foggia, il bambino di 12 anni che il 14 giugno, nelle campagne di Stornara, è stato vittima di un incidente in piscina. Il ragazzino ha rischiato di morire annegato mentre faceva il bagno con un amico, il quale avrebbe lanciato immediatamente l’allarme. Allertati dalla centrale operativa del 118, i sanitari intervenuti sul posto a bordo dell’elisoccorso Alidaunai, lo hanno miracolosamente rianimato tramite defibrillazione e poi intubato. Il cuore si era praticamente fermato. Ora lotta in un letto di ospedale.