Drammatico incidente in una ditta di via Ascoli: uomo morto investito da un mezzo

Tragedia sul lavoro questa mattina a Foggia all'interno di una ditta di trasporti di via Ascoli. Per cause ancora in corso d'accertamento un uomo di 53 anni di Cerignola, Pietro Capuano, è deceduto in seguito ad un drammatico incidente.

La vittima sarebbe stata investita da un mezzo all'interno dello spiazzale di 'Arco spedizioni', mentre erano in corso le perazioni di carico merci. Nel corso della fase di aggancio tra la motrice e il rimorchio, evidentemente qualcosa è andato storto e per l'operaio - che non lavora per la ditta di trasporti dove si è consumata la tragedia - non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, la scientifica e gli uomini dello Spesal (le immagini video).