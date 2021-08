Tragedia sul lavoro nel Foggiano: operaio muore schiacciato da una lastra di calcestruzzo

Per il 47enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri, incaricati delle indagini del caso, e gli uomini dello Spesal dell'Asl Fg

Tragedia, questa mattina, a San Giovanni Rotondo, dove un operaio di 47 anni è morto in seguito ad un incidente sul lavoro.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto: l'uomo è rimastro schiacciato da una lastra di calcestruzzo, all'interno di un cantiere.

Per il 47enne, del quale non sono state ancora rese note le generalità, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri, incaricati delle indagini del caso, e gli uomini dello Spesal dell'Asl Fg.