Tragedia nel Foggiano, agricoltore muore schiacciato da un trattore

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'incidente che è costato la vita a un agricoltore. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, in contrada Forcone Grillo, in agro di Cerignola dove un uomo di 65 anni, originario di Stornarella, è morto schiacciato dal suo mezzo agricolo, in un terreno di sua proprietà.

Ad allertare i soccorsi e i militari è stato un parente della vittima, preoccupato dal fatto che l'uomo non fosse ancora rientrato a casa. Recatosi nella campagna per cercarlo, ha fatto la tragica scoperta. Secondo le prime ricostruzioni, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal trattore, ribaltatosi su un fianco.