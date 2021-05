Cede il tetto di un edificio, operai precipitano nel vuoto

E' successo oggi, ad Amandola, in provincia di Fermo: secondo una prima ricostruzione, i tre erano al lavoro sul tetto di un edificio quando, a causa di un crollo parziale della copertura, sono caduti nel vuoto

Cede il tetto di un edificio, feriti tre operai di una ditta di Manfredonia.

E' successo oggi, ad Amandola, in provincia di Fermo: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, i tre erano al lavoro sul tetto di un edificio quando, a causa di un crollo paziale della copertura, sono caduti nel vuoto.

Dei tre operai feriti, due hanno riportato fratture mentre il terzo è stato trasferito all'ospedale di Ancona in elisoccorso.

Gli operai, dipendenti di una ditta di Manfredonia, tutti pugliesi, erano al lavoro - come precisa Ansa - per la realizzazione di un progetto di social housing, che comprende una trentina di alloggi per i terremotati.

Sulposto, insieme ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri che si occuperanno degli accertamenti del caso.