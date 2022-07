Tragedia sul Regionale per Foggia: incastrato con la gamba nello sportello, trascinato e ucciso dal treno in corsa

Proveniente da Bari, sul Regionale diretto a Foggia, stava scendendo alla stazione di Trani. Purtroppo per lui, un 50enne del posto, una delle due gambe è rimasta incastrata nella porta del convoglio e quando il treno è ripartito per lui non c'è stato nulla da fare. Potrebbe esser caduto nel tentativo di divincolarsi e per questo sarebbe stato trascinato per diverse decine e decine di metri. Quando il macchinista è stato allertato, ha interrotto la corsa ma oramai era troppo tardi. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Il corpo era dilaniato.

Per diverse ore il traffico ferroviario sulla linea Bari-Pescaro è stato sospeso. Le indagini sono affidata alla polizia ferroviaria di Bari. Soltanto dopo l'intervento delll'Autorità Giudiziaria e la rimozione della vittima, il traffico ferroviario è lentamente ripreso. Trenitalia ha provveduto all'attivazione del servizio bus sostitutivi per i collegamenti tra Foggia e Bari. Tanti i trani cancellati o sospesi.

La situazione alle 15.30

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 150 minuti. I treni precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 250 minuti.

Treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati:

Il treno FR 8818 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:54) oggi è cancellato tra Bari Centrale e Pescara. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta, Foggia e Termoli possono utilizzare il treno FR 8824 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55). I passeggeri in partenza da Pescara Centrale possono utilizzare il nuovo treno FR 8818 in partenza alle ore 12:08.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a Trani. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) oggi termina la corsa a Foggia (12:25). I passeggeri diretti a Barletta e Bari Centrale possono proseguire con il treno FR 9511 Milano Cnetrale (6:10) - Lecce (15:50). I passeggeri diretti a Trani, Bisceglie e Molfetta possono utilizzare il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51).

Il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:20) oggi ha origine da Foggia alle ore 17:41. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

Il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi termina la corsa a Bari Centrale. I passeggeri possono proseguire con il treno IC 618 in partenza da Bari Centrale alle ore 11:55 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 19:01.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni tra Barletta e Bari Centrale. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Foggia e Bari.