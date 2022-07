Incidente ferroviario direzione Foggia: persona investita e uccisa, treni fermi e cancellati

Dalle 8.38 di questa mattina il traffico ferroviario sulla linea Bari-Pescara, è sospeso per l'investimento mortale di una persona, trascinata per alcuni metri dal convoglio. La dinamica è in corso d'accertamento da parte della polizia ferroviaria di Bari. L'incidente è avvenuto tra Trani e Barletta, direzione Foggia. E' in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Trenitalia nel frattempo ha provveduto all'attivazione del servizio bus sostitutivi. L'ultimo aggiornamento risale alle 11.05.

Treni fermi o cancellati

Il treno FR 8818 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:54) è fermo dalle ore 9:49 a Bari Centrale. Il treno FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54) è fermo dalle ore 10:19 a Bari Centrale. Il treno FA 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08) è fermo dalle ore 8:51 a Molfetta. Il treno FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) è fermo dalle ore 9:02 a Giovinazzo. Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a Trani. Il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi termina la corsa a Bari Centrale. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni tra Barletta e Bari Centrale.