Il grande dolore di Emiliano e della Puglia: un volo "utile e di gioia" si è trasformato in tragedia

Emiliano in stazione a Foggia esprime sconcerto e vicinanza ai familiari delle vittime per l'incidente in elicottero avvenuto questa mattina ad Apricena, lungo il tragitto in volo Tremiti-Foggia

Di ritorno dalla manifestazione per la pace di Roma, ai giornalisti che erano ad attenderlo in stazione a Foggia, il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il dolore suo e di tutta la Puglia, per la tragedia avvenuta questa mattina in zona Castelpagano ad Apricena, dove un elicottero dell'Alidaunia è precipitato in circostanze ancora da chiarire, lungo il tragitto Tremiti-Foggia, pochi minuti dopo il decollo avvenuto a San Domino. "E' un dolore molto forte, adesso purtroppo bisogna solo fare un lavoro di vicinanza a tutti i colleghi della Asl, di Alidaunia e ai familiari di queste persone che hanno perso la vita" il commento del Presidente. "Da tanti anni è un volo di gioia, di allegria, di vacanze, anche molto utile". Emiliano ha riservato una osservazione per il medico del 118 Maurizio De Girolamo: "Doveva prendere la nave che non è partita e ha preso l'elicottero perchè non c'erano altri mezzi"