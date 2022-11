Incidente elicottero, il cordoglio dei ministri del Governo Meloni: "Profondo dolore"

“Profondo dolore e vicinanza ai familiari delle vittime. Gratitudine ai soccorritori dei Vigili del Fuoco mobilitati nelle ricerche con la consueta generosità”. Sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, in un tweet del Viminale, esprime il suo cordoglio per la tragedia dell’elicottero Alidaunia, in volo dalle Isole Tremiti a Foggia, precipitato in agro di Apricena.

Tra i componenti del Governo Meloni, il ministro agli Affari Europei, Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il pugliese Raffaele Fitto, “addolorato per la tragedia avvenuta nei cieli del Gargano”, è stato tra i primi ad esprimere vicinanza tramite i social: “Prego per le vittime: la famiglia slovena in vacanza in Puglia, per il medico del 118 che stava tornando a casa, per il pilota e il co-pilota”, aveva scritto.

“Profondo dolore per lo schianto dell’elicottero sul Gargano. Una preghiera per le vittime, con un pensiero speciale ai due giovanissimi a bordo. Ai loro cari il mio cordoglio e la mia vicinanza. In settimana vedrò il Presidente dell’Enac per fare il punto della situazione sull’aviazione civile in Italia”, ha fatto sapere il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Il ritrovamento senza superstiti dell’elicottero precipitato questa mattina nel foggiano è una notizia che lascia senza fiato. Un pensiero commosso ai familiari delle 7 vittime di questa terribile tragedia”, è il messaggio di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali.

Ha espresso le sue “condoglianze alle famiglie dei quattro turisti sloveni, del medico e dei due piloti che hanno tragicamente perso la vita a causa dello schianto dell’elicottero su cui viaggiavano” anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Riposino in pace”.

L'ex premier di Volturara Appula, leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha espresso prondo cordoglio a nome suo e del M5S. “Rivolgo un pensiero di profondo affetto ai familiari delle vittime e un sincero ringraziamento ai soccorritori che si sono mobilitati senza esitazione”, ha scritto.