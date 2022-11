Incidente elicottero, Ansv apre un'inchiesta: sul luogo della tragedia un team investigativo

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente che, oggi 5 novembre, nei pressi di Apricena, ha coinvolto l’elicottero A 109 marche di identificazione I-Piki.

“Nessun superstite tra i sette occupanti; distrutto l’aeromobile”, scrivono nella nota. L’elicottero Alidaunia, partito dall’isola di San Domino nell’arcipelago delle Tremiti, era diretto a Foggia. Le vittime sono il pilota Luigi Ippolito, il co-pilota Andrea Nardelli, il medico 64enne del 118 delle Isole Tremiti Maurizio De Girolamo e gli sloveni Bostihan, Jon, Mateia Curk e Liza Rigler, rispettivamente di 54, 44, 44 e 13 anni.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Svolge, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza (precedentemente denominate ‘inchieste tecniche’) relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi; le inchieste di sicurezza hanno quindi unicamente finalità di prevenzione.