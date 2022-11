Incidente elicottero, domani l'autopsia sul corpo dei due piloti. Domenica e lunedì l'ultimo saluto ad Ippolito e Nardelli

E' prevista per domani, sabato 12 novembre, l'autopsia sui corpi dei due piloti - Luigi Ippolito e Andrea Nardelli - deceduti nel terribile incidente che ha coinvolto l'elicottero Alidaunia impegnato nella tratta Tremiti - Foggia. In attesa di ricevere il nulla osta, conseguente l'esame autoptico, è stata già fissata la data per i funerali dei due foggiani. La città potrà porgere l'ultimo saluto a Luigi Ippolito domenica 13, alle ore 16 e il collega Andrea Nardelli lunedì 14, sempre alle 16. Entrambi i riti funebri sono previsti in Cattedrale, a Foggia.

Il fatto, lo ricordiamo, è successo la mattina del 5 novembre quando, all’altezza di Apricena, è precipitato al suolo l'elicottero che, lungo il tragitto che dalle Isole Tremiti stava riportando sulla terraferma una famiglia di turisti sloveni composta da quattro persone, tra cui il direttore 54enne della principale tv commerciale slovena, Bostian Rigle e i figli di 13 e 14 anni, il medico del pronto soccorso di San Severo e della postazione del 118 di San Domino, Maurizio De Girolamo. Alla guida dell’elicottero A 109 I-Piki di Alidaunia, c’erano Luigi Ippolito, pilota di elicotteri ed aerei con una lunga esperienza alle spalle e tra più validi d'Italia, e il suo co-pilota Andrea Nardelli, entrambi di Foggia.