A Castelpagano un cippo commemorativo in memoria degli 'Angeli caduti in volo'

Sarà inaugurato lunedì 12 giugno, alle 10.30, a Castelpagano, il cippo commemorativo in pietra di Apricena in memoria degli ‘Angeli caduti in volo’.

Si tratta del monumento a perenne memoria dei piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, del medico del 118 Maurizio De Girolamo, di Bostjan Rigler, della moglie Mateja Curk Rigler, e dei figli Jon e Liza Rigler, di 14 anni e 13 anni.

Sono le sette vittime della tragedia del 5 novembre scorso, quando un elicottero del volo di linea Isole Tremiti-Foggia è precipitato in agro di Apricena.

A loro, sul luogo della sciagura, la Città della Madrepietra dedica un cippo commemorativo e una croce in legno. Alla cerimonia, saranno presenti anche i familiari delle vittime, l’ambasciatore sloveno in Italia Matja? Longar e le autorità civili e militari. Parteciperà, tra gli altri, l'amministrazione comunale delle Isole Tremiti.

“Sarà un momento per sentirci più uniti come comunità, al fianco di queste famiglie, perché queste tragedie non accadano mai più”, ha detto il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, annunciando la cerimonia commemorativa.