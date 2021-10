Incidente sul sentiero dei pellegrini di Monte: donna coivolta in una rovinosa caduta, tratta in salvo dall'elisoccorso

Brutto caduta per una donna sul sentiero 'Scannamugliera' che da Monte Sant'Angelo scende fino a Macchia. Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per trarla in salvo e prestarle le necessarie cure.

Sul posto, avvertiti dalla centrale operativa del 118, sono arrivati i volontari di Protezione Civile dell'U.g.r. 27 Monte Sant'Angelo, in supporto agli operatori sanitari. I volontari hanno ritrovato la donna sul sentiero, a seguito di una caduta. Immediata l’estrazione avvenuta con l’intervento dell'elisoccorso da parte dei volontari e degli operatori sanitari.

Il sentiero, sulla via Francigena, un tempo usato dai pellegrini, è frequentato da escursionisti e amanti del trekking. Ma a quanto pare, come segnalato da una guida, esperto del territorio, Domenico Sergio Antonacci, necessita di manutenzione.