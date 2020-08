Ferragosto di paura: persona cade rovinosamente dagli scogli a Mattinatella, giovanissimi si incagliano col gommone

Week-end del 15 e 16 agosto particolarmente intenso da parte dei militari della guardia costiera di Manfredonia e di tutto il dispositivo navale messo in campo dalle diverse forze di polizia operanti sul territorio giuste direttive emanate dalla prefettura di Foggia.

Il pattugliamento della costa garganica ha visto impiegato anche un elicottero della guardia costiera partito dall’aeroporto di Bari che, nei giorni tra il 14 e il 16 ha pattugliato tutta la costa dall’alto senza riscontrare criticità, giuste direttive della direzione marittima di Bari, nell’ambito della pianificazione denominata 'Mare Sicuro'

Per quanto attiene la sicurezza della balneazione sono due le richieste di soccorso giunte alla sala operativa di Manfredonia.

Nella prima, avvenuta la notte tra venerdì 14 e sabato 15, otto persone a bordo di un gommone si erano incagliati negli scogli antistanti l’imboccatura del porto turistico di Marina del Gargano. La sala operativa coordinava i soccorsi inviando sul posto due gommoni, uno della Società Marina del Gargano e l’altro della lega navale con a bordo militari della guardia costiera, e una pattuglia a terra.

Gli otto ragazzi/e venivano prontamente trasbordati sui mezzi intervenuti e successivamente sbarcati in sicurezza all’interno della vicina darsena. Successivamente tramite, grazie anche all’ausilio del battello pneumatico guardia costiera GC085 si procedeva al recupero del natante incagliato che fortunatamente non riportava seri danni e sversamenti di idrocarburi in mare. Le persone soccorse oltre il grande spavento non necessitavano di particolari assistenze sanitarie.

La seconda richiesta di soccorso, nel corso della mattina del 15, perveniva da alcuni privati cittadini che in località Mattinatella segnalavano una persona necessitante di assistenza sanitaria a seguito di una caduta rovinosa sugli scogli.

Prontamente sul luogo segnalato interveniva la motovedetta dei carabinieri CC 817 “Costantini” e il GC085 della Guardia Costiera già in pattugliamento sul tratto di mare.

Il malcapitato dopo essere stato assicurato ad una barrella dal personale sanitario giunto sul posto, veniva imbarcato su un gommone con militari della motovedetta dei carabinieri a bordo e successivamente portato nel porto vicino dove ad attenderlo erano presenti il personale sanitario del 118. Lo stesso successivamente veniva elitrasportato presso il nosocomio di Foggia per le successive cure.

L’attività del week end è stata incentrata alla prevenzione di eventuali atteggiamenti che possono comportare un rischio per la vita umana in mare. Particolare attenzione è stata posta dalle motovedette impiegate sul rispetto dalla distanza dalla costa, e sulle modalità d’impiego dei natanti da diporto.

Il notevole dispiegamento di forze e la crescente sensibilità verso il corretto e responsabile utilizzo del mare mostrata dai diportisti e dai bagnanti ha contribuito a mantenere alto il gradiente di sicurezza su tutto il litorale della Capitanata.

Si ricorda, infine, a tutti gli utenti del mare di consultare sempre le ordinanze di sicurezza emanate dalle locali Capitanerie di Porto e che la sala Operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia che opera 24h su 24h, 7 giorni su 7, e può essere contattata telefonicamente attraverso il "NUMERO BLU" 1530 per le sole emergenze in mare oppure al numero 0884/583871-2 per eventuali segnalazioni.