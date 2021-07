Bus precipita a Capri, un morto e feriti gravi: l'elisoccorso di Alidaunia da Foggia per salvare vite umane

Nell'incidente stradale di Capri è morto il conducente del bus Emanuele Melillo. Ci sono oltre 20 feriti. Sul posto gli operatori di Alidaunia con l'elisoccorso per le maxi emergenze hanno trasportato i feriti all'ospedale di Napoli

Sono intervenuti anche gli equipaggi dell’elisoccorso Alidaunia di Foggia sul luogo del drammatico incidente stradale che a Capri è costata la vita a Emanuele Melillo, il conducente dell’autobus poco più che trentenne che per cause ancora in corso d’accertamento è precipitato sulla struttura di un lido da un’altezza di alcuni metri.

Gli operatori del servizio emergenza-urgenza in elisoccorso, con a bordo equipe specializzate, hanno trasportato in sicurezza alcuni dei feriti dall’isola a Napoli. Dal luogo dell’incidente all’ospedale del capoluogo partenopeo, sono stati necessari più interventi dell’elicottero Aw 139 equipaggiato per le maxi emergenze (su Napolitoday tutti i dettagli della tragedia).