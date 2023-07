Scivola e sbatte sugli scogli a Marina di Lesina, un altro bagnante viene colpito da un ictus

È intervenuto l’elisoccorso oggi a Marina di Lesina per un incidente occorso ad una bagnante. Una persona, infatti, è scivolata, sbattendo sugli scogli, in località Punta Pietre Nere.

La donna, a quanto si apprende, è caduta mentre cercava di accedere ad una spiaggia libera, confinante con il Circolo Velico Nautico. Sul posto è arrivata la Guardia Costiera Ausiliaria (che anche quest’anno ha messo a disposizione una sua ambulanza nella località balneare del Gargano) insieme al personale del 118, ma è stato richiesto anche l’intervento del velivolo dell’Alidaunia. È successo intorno alle 13.

I soccorritori si sono calati dall’elicottero in hovering, vicino al porticciolo peschereccio. Per fortuna, la donna non avrebbe riportato gravi ferite, ed è stata trasportata in ambulanza.

Altro salvataggio, questa mattina, al lido Rosa. Un ultrasettantenne di Monte Sant’Angelo, colto da ictus in spiaggia, è stato soccorso dalla Guardia Costiera Ausiliaria e dalla Guardia Medica, allertata dalla sala operativa. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasferito l’uomo in ospedale.