Incidente sulla A16, chiuso il tratto Candela-Cerignola ovest e 2 km di coda

Incidente sulla A16 Napoli-Canosa. Alle 16.15 circa, per cause ancora da accertare, nel tratto compreso fra Candela e Cerignola ovest al km 133 un motociclista che viaggiava in direzione Napoli ha sbandato finendo nella carreggiata opposta. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari.

Al momento quel tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Si registrano 2 km di coda in direzione Canosa. Non si registrano code in direzione Napoli. Agli utenti diretti verso Canosa si consiglia di uscire a Candela, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest. Percorso inverso per chi è diretto in direzione opposta.