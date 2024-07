Inchiesta corruzione, torna in libertà l'ex assessore regionale Pisicchio: revocati i domiciliari

L'ex assessore regionale Alfonsino Pisicchio torna in libertà. Lo ha deciso la gip Ilaria Casu, che ha accolto l'istanza del legale dell'indagato Salvatore D'Aluiso.

Lo riporta l'Ansa. La difesa di Pisicchio, sottoposto a misura cautelare lo scorso 10 aprile con le accuse di concorso in corruzione e turbativa d'asta, ha sostenuto come non sussistano più le esigenze cautelari, dal momento che l'ex commissario Arti non ha più un ruolo attivo in politica.

Le accuse per Alfonsino Pisicchio ruotano intorno ad una gara d'appalto da 5,5 milioni per la gestione della riscossione dei tributi del Comune di Bari.

I fatti risalgono al gennaio 2020. Secondo l'accusa la gara fu pilotata dai fratelli Pisicchio che avrebbero ottenuto in cambio utilità (come denaro e assunzioni) per aver fatto da 'intermediari' tra l'imprenditore che si aggiudicò la gara (Giovanni Riefoli, ai domiciliari) e altri pubblici ufficiali indagati tra cui l'allora dirigente comunale Francesco Catanese (anch'egli sottoposto ai domiciliari, poi rimesso in libertà).

La gip ha disposto la revoca dei domiciliari anche per Enzo Pisicchio, fratello di Alfonsino, arrestato anch'egli con le accuse di concorso in corruzione, turbativa d'asta ed emissione di fatture per operazione inesistenti.

I legali di Enzo Pisicchio, Francesco Paolo Sisto (cugino omonimo del viceministro della Giustizia) e Vito Mormando, nel ricorso avevano evidenziato, riporta sempre l'Ansa, come il pericolo di reiterazione di reato non fosse più sussistente, sia trattandosi di fatti risalenti a oltre quattro anni fa, sia perché oggi Enzo Pisicchio non ricopre più alcun incarico politico e non ha rapporti con la pubblica amministrazione.