Bufera in Comune, la famiglia tutela la memoria di Alfonso Fiore: "Sempre improntato alla correttezza"

L'avvocato Antonio Maruotti ha raccolto formale mandato affinché la figura del politico scomparso a marzo non venga scalfita: "La sua figura non venga scalfita da dichiarazioni unilaterali e di ambigua valenza"

La famiglia Fiore ha formalmente incaricato l'avvocato Antonio Maruotti di "salvaguardare e tutelare la specchiata immagine del compianto Alfonso nelle sedi più opportune affinché la sua figura non venga scalfita o messa in dubbio da dichiarazioni unilaterali e di ambigua valenza che - è bene chiarirlo - ad, oggi, non sono state ancora accertate".

Lo comunica il legale che ha raccolto formale mandato dalla famiglia del politico foggiano, "in considerazione degli accadimenti dell’ultimo periodo che hanno scosso la comunità locale e della menzione, in alcune dichiarazioni poco edificanti e rese in assenza di contraddittorio, del nome del compianto Alfonso Fiore", fratello, marito e padre ammirevole - aggiunge l'avvocato - "nonché stimato consigliere comunale pluri-eletto in seno al Comune di Foggia, il cui contegno è sempre stato improntato a correttezza e rettitudine".