Incendio boschivo a Vieste: a fuoco una vasta area in località Macinino

Un incendio boschivo è divampato questa mattina in località Macinino, a Vieste. La fiamme hanno interessato un'area alberata di vaste dimensioni: sul posto stanno operando i volontari della protezione civile 'Pegaso', gli uomini della Gev e dell'Arif; in arrivo alcune squadre dei vigili del fuoco. L'incendio è in atto e non è possibile, al momento, quantificare l'estensione distrutta dalle fiamme; altre decine di ettari sono a rischio. L'incendio è stato precocemente avvistato grazie ad una delle telecamere installate sul territorio, nell'ambito del progetto 'Occhi sul bosco'.