Fiamme a Vieste: incendio in prossimità di alcune abitazioni, solo tanto spavento ma nessuna conseguenza

Per fortuna non ha provocato gravi conseguenza l'incendio boschivo divampato ieri sera in località Chiesola a Vieste intorno alle 22 in prossimità di alcune abitazioni. Decisivo e tempestivo l'intervento di cinque squadre della Protezione Civile Pegaso che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Sul posto anche la polizia locale, le Giacche verdi, l'Arif, i carabinieri e i vigili del fuoco.