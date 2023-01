Paura a Vieste: a fuoco i locali dell'ex oratorio di via Massaua

A fuoco i locali dell'ex oratorio di via Massaua, a Vieste. Il fatto è successo nella serata di ieri, quando ignoti hanno appiccato il fuoco agli arredi e al materiale presente all'interno del locale, ormai in disuso. Pochi dubbi, quindi, sulla matrice dolosa del gesto: sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Il fatto è successo intorno alle 20.30: sul posto sono intervenute due squadre della protezione civile 'Pegaso' di Vieste, con gli uomini della Gev, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona colpita.