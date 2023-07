Il devastante incendio nel racconto di Anna: "Hanno protetto il resort come fosse la loro famiglia"

Il peggio a Vieste è passato. Il 25 luglio, tuttavia, è una data che difficilmente residenti, turisti e lavoratori dimenticheranno. L'incendio in zona Baia San Felice ha provocato la distruzione di 250 ettari di bosco. Un danno ambientale di vaste proporzioni, che ha messo a rischio l'incolumità di tante persone.

A Foggiatoday Anna, operaia al Gattarella Resort, racconta quei drammatici momenti. "Erano le 14:20 circa, oltre al caldo afoso si era alzano un libeccio che noi del Sud conosciamo bene. I pini si agitavano, sembravano danzare su un sottofondo musicale. A un certo punto sento una voce urlare "a fuoco, a fuoco". Ci siamo messi tutti all'opera con il solo obiettivo di domare le fiamme".

Anna prosegue nel suo racconto: "Gli uomini del team della manutenzione del resort, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi più in generale, si sono lanciati tra le fiamme, nel caldo rovente, tra fumo e vento urlando "aprite l'acqua, aprite l'acqua". Tra fumo e fiamme non riuscivo più a vederli. Hanno protetto la struttura come fosse la loro casa, la loro famiglia".

All'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, gli operai sono rimasti lì, non hanno mollato la presa ai manicotti roventi. Hanno lavorato anche di notte e la mattina di ieri si sono presentati puntali al lavoro, come un giorno qualunque: "Incrociare i loro sguardi senza proferire parola, è stato per me motivo d'orgoglio. Non servono parole per capire il loro sguardo, gli occhi ancora rossi, la gola dolorante. Gli occhi sempre vigili e puntati su quelle montagne a picco sul mare oramai ridotte a cenere, increduli e con un solo rammarico che si sarebbe potuto fare di più".

Anna, in servizio al Gattarella, conclude: "In questi giorni ho sentito dire grazie a moltissime persone, ai vigili del fuoco,alla protezione civile, all'amministrazione comunale, che indubbiamente hanno fatto un gran bel lavoro. Oggi però, dal più profondo del mio cuore, voglio ringraziare il team manutenzione del Gattarella Resort di Vieste guidati dal titolare Gino Notarangelo. Sono fiera di far parte di questa grande famiglia".