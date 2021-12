Incendio a Foggia: fiamme alte nei pressi della chiesa delle Colonne

Attimi di paura questa sera in via Valentini Vista Franco, nei pressi della chiesa delle Colonne a Foggia.

Per cause ancora in corso d'accertamento alcuni cassonetti dei rifiuti hanno preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto una autovettura parcheggiata nelle vicinanze, mentre le pareti dell'edificio sono state raggiunte dalla colonna di fumo.

Il rogo ha attirato l'attenzione di decine di persone che si sono recate sul posto per capire cosa fosse successo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme raggiungessero altre auto e si provocassero danni più ingenti.